Nắng nóng gay gắt kéo dài đến bao giờ?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 11/4, nhiều khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng ghi nhận nền nhiệt 38-40 độ C, có nơi vượt 40 độ C.

Một số điểm đo ghi nhận mức nhiệt rất cao như: Đô Lương (Nghệ An) 41 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,5 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,4 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-35%.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt diễn ra diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Dự báo ngày 12-13/4, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng.

Cụ thể, tại khu vực Thanh Hóa - TP Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm thấp nhất 30-35%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo khoảng ngày 15-16/4, nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần. Từ khoảng ngày 17/4, nắng nóng tại Trung Bộ giảm nhiệt.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài, kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn.

Cả nước đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, nền nhiệt cao kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết ngày 12/4, các vùng trên cả nước:

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Nam Đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng Nam Đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.