Bão Sinlaku có thể mạnh cấp 15, ít khả năng vào Biển Đông

Sáng 10/4, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Sinlaku.

Đây là cơn bão thứ 4 hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), vào lúc 9h cùng ngày, tâm bão Sinlaku đang ở cách Philippines gần 3.000km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9, giật cấp 12. Dự báo trong 2 ngày tới, bão gần như ít di chuyển nhưng tiếp tục mạnh lên nhanh.

Hướng di chuyển của bão Sinlaku (Ảnh: Windy).

Đến sáng 12/4, bão có khả năng đạt cấp 13. Sau đó, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc rồi Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, cường độ có thể tăng lên cấp 15.

Cơ quan khí tượng nhận định, do chịu tác động của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, bão Sinlaku nhiều khả năng di chuyển lên phía Bắc, sau đó chuyển hướng Tây Tây Bắc, tiến về khu vực phía nam Nhật Bản.

Hiện các yếu tố khí quyển và mô hình dự báo đều cho thấy khả năng bão đi vào Biển Đông là rất thấp.

Đây là dạng quỹ đạo điển hình của các cơn bão đầu mùa trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, thường di chuyển theo đường cong dạng parabol.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm Biển Đông có khoảng 12,7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 5,1 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tuy vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, thậm chí rất mạnh, có thể tăng cường nhanh với quỹ đạo và thời điểm hoạt động phức tạp, khó dự báo.