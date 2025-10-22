Lãnh đạo Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nâng cấp quốc lộ 28B

Ngày 22/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác đã kiểm tra, làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B (Dự án nâng cấp quốc lộ 28B).

Dự án nâng cấp quốc lộ 28B có tổng chiều dài 68km với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, được Bộ Xây dựng phê duyệt vào cuối năm 2023. Hiện nay, chủ đầu tư dự án là Cục Đường bộ Việt Nam. Dự án được khởi công vào tháng 4/2024, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với đại diện các đơn vị liên quan về Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B (Ảnh: Văn Dương).

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, đến nay, còn khoảng 6/68km của dự án chưa hoàn tất việc giải phóng mặt bằng. 6km này tập trung chủ yếu ở địa bàn xã Lương Sơn và xã Tà Hine. Ngoài việc nhiều hộ dân chưa chấp nhận bàn giao mặt bằng, dự án còn vướng vào hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống đường ống cấp nước, đường điện, hệ thống chiếu sáng của các đơn vị, chưa được xử lý.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết, Dự án nâng cấp quốc lộ 28B không phải là tuyến đường quá dài nhưng việc triển khai thi công của các đơn vị quá chậm. Trường hợp dự án tiếp tục chậm trễ, không đạt tiến độ đề ra, tỉnh Lâm Đồng sẽ đưa ra phương án xử lý, thậm chí thay lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan liên quan.

Đơn vị thi công đổ bê tông cầu vượt cạn trên quốc lộ 28B (Ảnh: Minh Hậu).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhận xét, hiện nay, nhiều đoạn tuyến của dự án đã được giao mặt bằng song đơn vị thi công vẫn chưa bố trí công nhân thi công, chưa triển khai phương tiện.

Ông Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị, nhà thầu phối hợp với nhau để hỗ trợ, thi công, hoàn thành dự án. Các đơn vị liên quan phải đặt quyết tâm cao nhất, bằng mọi giá phải hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Như Dân trí thông tin, Dự án nâng cấp Quốc lộ 28B là đoạn tuyến quan trọng trong tuyến đường huyết mạch nối cao nguyên với vùng biển của Lâm Đồng. Dự án nằm trong mạng lưới kết nối quốc lộ 1A, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với Quốc lộ 20, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, dự án này thi công ì ạch, đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.