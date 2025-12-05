Xuất hiện 2 màu nước lạ mắt ở ven biển Cà Mau

Mới đây, mạng xã hội đăng tải đoạn clip về hiện tượng nước biển có 2 màu xanh và nâu đỏ được cho xuất hiện tại khu vực ven biển Tây thuộc xã Đá Bạc và xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) khoảng 2 tháng nay.

Hình ảnh 2 màu nước trên biển (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh trong clip cho thấy, ranh giới phân biệt rõ rệt giữa 2 màu nước kéo dài nhiều km, cách bờ khoảng 100-200m. Nhiều người tỏ ra thích thú với hiện tượng này.

Có tài khoản bình luận: “Nước sông không phạm nước biển…”. Nhiều người bình luận cũng cho rằng, hiện tượng này bình thường, do nước ngọt từ kênh nội đồng vùng ngọt có phèn (màu nâu đỏ) xả ra.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo của UBND xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) cho biết, đây là hiện tượng tự nhiên bình thường.

Vị lãnh đạo này cho rằng, thời điểm mùa mưa, người dân làm lúa xả nước ngọt trong nội đồng ra ngoài kênh rạch, cửa biển có độ chênh lệch tạo thành hiện tượng nước có 2 màu.