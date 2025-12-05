Mũi Cà Mau sẽ là điểm đến hấp dẫn, quan trọng của cả nước

Ngày 4/12, theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2050.

Tỉnh Cà Mau xác định, Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau nằm trên địa bàn 2 xã Đất Mũi và Đất Mới, có phía tây giáp vịnh Thái Lan và phía nam giáp Biển Đông.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 20.100ha, trong đó khu vực xây dựng là trung tâm Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau có diện tích 2.100ha tại xã Đất Mũi.

Khu du lịch Mũi Cà Mau ở nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc (Ảnh: Huỳnh Hải).

Quan điểm của tỉnh Cà Mau là phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau trên cơ sở khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, hình thành các sản phẩm, dịch vụ phù hợp gắn với yếu tố “xanh, bền vững” cùng các giá trị mang đặc trưng về văn hóa, sinh thái của khu vực…

Cùng với đó là đảm bảo kết nối không gian, sản phẩm và dịch vụ với các điểm đến của tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long và TPHCM trên nguyên tắc tạo thành chuỗi sản phẩm, hạn chế cạnh tranh không cần thiết và trùng lặp về sản phẩm, dịch vụ.

“Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau là khu du lịch quốc gia của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một trong những trung tâm du lịch sinh thái, trải nghiệm rừng ngập mặn đặc sắc, điểm đến quan trọng trên các tuyến du lịch của vùng, cả nước”, UBND tỉnh Cà Mau xác định rõ.

Trải nghiệm du lịch trên sông ở Mũi Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tỉnh dự báo quy mô dân số toàn khu vực đến năm 2035 khoảng 37.200 người và năm 2050 là 76.800 người; khách du lịch đến năm 2035 khoảng 3,3 triệu lượt khách và đến năm 2050 khoảng 5,5 triệu lượt khách.

“Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau hơn 9,8 tỷ đồng”, theo UBND tỉnh Cà Mau.

Cà Mau là tỉnh có 3 mặt giáp biển và Mũi Cà Mau là nơi duy nhất trên đất liền có thể ngắm được mặt trời mọc lên từ phía Biển Đông vào buổi sáng và lặn xuống phía Biển Tây vào buổi chiều.