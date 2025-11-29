Cà Mau dự chi hơn 365 tỷ đồng đầu tư xây dựng, cải tạo 6 trường THPT

Ngày 28/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất cho 6 trường THPT, gồm: THPT Nguyễn Trung Trực, THPT Tân Phong, THPT Điền Hải, THPT Định Thành, THPT Lê Thị Riêng, THPT Ninh Quới.

Theo quyết định, ngoài cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất hiện hữu của các trường, tỉnh sẽ xây mới phòng học, phòng chức năng, hệ thống cây xanh, chiếu sáng,… và mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.

Tổng mức đầu tư các dự án này hơn 365 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Trường THPT Nguyễn Trung Trực, một trong những trường được đầu tư xây dựng thêm (Ảnh minh họa: Facebook Đoàn Trường THPT Nguyễn Trung Trực).

Đơn cử như Trường THPT Nguyễn Trung Trực (phường Giá Rai), tỉnh triển khai xây dựng giai đoạn 2 với nguồn vốn hơn 65,6 tỷ đồng, trong đó cải tạo, sửa chữa 3 khối nhà hiện hữu (phòng học, phòng hành chính - quản trị, phòng hỗ trợ học tập), nhà nghỉ giáo viên, cổng tường rào,...

Tỉnh xây mới cho trường này khối phòng học 3 tầng (18 phòng học và một số phòng khác), khối phòng chức năng 3 tầng, 1 nhà thi đấu đa năng, nhà để xe giáo viên và học sinh, sân tập luyện thể thao ngoài trời,…

"Việc đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Trung Trực giai đoạn 2 đảm bảo sau khi đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn trường học đạt mức 2 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học", theo UBND tỉnh Cà Mau.

Với việc đầu tư các dự án này, UBND tỉnh Cà Mau hướng đến mục tiêu hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, thu hút học sinh trên địa bàn, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Cùng với đó tạo môi trường học tập hiện đại, giúp giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng các kỹ thuật dạy học tiên tiến, trực quan, sinh động; giúp học sinh có môi trường học tập thoải mái, an toàn, có đầy đủ thiết bị, tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Đồng thời giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, phát triển các kỹ năng thể thao; phát triển năng khiếu, kỹ năng mềm, giao tiếp, tự tin; tiếp cận khoa học, công nghệ hiện đại, phát triển tư duy logic, sáng tạo; từ đó phát triển toàn diện cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.