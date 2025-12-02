Cà Mau sẽ làm gì với hàng chục cơ sở nhà, đất dôi dư?

Ngày 2/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo cho biết, qua rà soát trên địa bàn 3 phường: Bạc Liêu, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành hiện có 91 cơ sở nhà, đất (gọi chung là cơ sở) dôi dư cần xử lý.

Trong đó, có 11 cơ sở đã được sắp xếp, bố trí cho các cơ quan, đơn vị và 80 cơ sở còn lại đang trong quá trình xử lý. Một số cơ sở bị bỏ trống, xuống cấp, chưa có kế hoạch sắp xếp, khai thác cụ thể.

Khu trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu cũ thuộc phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) hiện nay có một số cơ sở nhà, đất dôi dư (Ảnh: CTV).

Theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, việc sắp xếp, xử lý cơ sở tài sản công dôi dư là hết sức cần thiết và cấp bách, để tránh lãng phí, đảm bảo bộ máy hành chính mới hoạt động hiệu quả.

Sở này đưa ra phương án đề xuất UBND tỉnh Cà Mau giao 60 cơ sở cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau khai thác để bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư; giao 20 cơ sở về cho địa phương quản lý, sử dụng theo nhu cầu.

Theo Sở Tài chính, thời gian tổ chức thực hiện kiểm tra hiện trạng, bàn giao, tiếp nhận các cơ sở này dự kiến hoàn thành trong tháng 12.

Các phường được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đối với các cơ sở nêu trên (bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư) phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và phương án xử lý đã được phê duyệt, hoàn thành chậm nhất trong quý II/2026.

Cũng theo Sở Tài chính đề xuất, thời gian bán, khai thác tài sản công, mời gọi đầu tư hoàn thành trong năm 2026-2027.