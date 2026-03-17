Xử phạt tài xế ô tô độ đèn trên nóc xe ở TPHCM

Ngày 17/3, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với tài xế D.H.Đ. (SN 2001, ngụ phường Bình Dương) về hành vi điều khiển ô tô lắp thêm đèn trên nóc xe gây chói mắt người đi đường.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế lái ô tô biển số 61C-383.xx bật đèn chiếu sáng lắp thêm trên nóc xe gây chói mắt người đi đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 13/3, tại khu vực giao lộ Độc Lập - Sóng Thần (phường Dĩ An).

Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế ô tô lắp thêm đèn chiếu sáng trên nóc xe (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nắm thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời chủ phương tiện và tài xế lên làm việc.

Tại trụ sở công an, anh Đ. thừa nhận là người điều khiển ô tô thực hiện hành vi vi phạm. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế về hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn trên nóc xe.

Theo quy định, anh Đ. bị phạt 1,5 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng kỹ thuật ban đầu của phương tiện.

Tài xế bật đèn chiếu sáng được lắp thêm trên nóc xe khiến người đi đường chói mắt (Ảnh: Hạo Lê).

Đội CSGT Rạch Chiếc khuyến cáo, việc tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng không đúng thiết kế của nhà sản xuất có thể gây chói mắt, ảnh hưởng tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đúng quy định về an toàn kỹ thuật của xe, không tự ý thay đổi kết cấu, lắp thêm thiết bị chiếu sáng trái phép để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.