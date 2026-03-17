Thông tin vụ xe đầu kéo đẩy ô tô trượt dài tại vòng xoay ở TPHCM

Ngày 17/3, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông tin về vụ xe đầu kéo đẩy ô tô trượt dài trên đường.

Theo PC08, khoảng 15h ngày 12/3, ông H.V.Q. (SN 1982, ngụ TPHCM) điều khiển ô tô biển số 61H-147.xx lưu thông trên quốc lộ 13, theo hướng từ đường Thích Quảng Đức về đường 30/4. Khi đến vòng xoay Gò Đậu (phường Thủ Dầu Một, TPHCM), tài xế này rẽ trái vào vòng xoay nhưng do thiếu quan sát nên xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 50H-454.xx kéo theo rơ-moóc 50RM-037.xx do ông Đ.V.L. (SN 1974, ngụ Đồng Nai) điều khiển, đang chạy cùng chiều phía sau.

Sau va chạm, xe đầu kéo tiếp tục đẩy ô tô di chuyển khoảng 15m rồi mới dừng lại. Vụ việc không gây thương vong, ô tô bị hư hỏng nhẹ.

Xe đầu kéo đẩy ô tô trượt dài tại khu vực vòng xoay Gò Đậu (Ảnh: PC08).

Thời điểm xảy ra vụ việc, hai tài xế đưa xe vào lề đường để tự thỏa thuận bồi thường rồi rời khỏi hiện trường mà không trình báo cơ quan chức năng. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi nắm thông tin, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT PC08, Công an TPHCM) đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực và mời các bên liên quan đến trụ sở để xác minh.

Qua làm việc, hai tài xế thừa nhận không quen biết, không có mâu thuẫn trước đó và đã tự thỏa thuận bồi thường dân sự. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông H.V.Q. thiếu chú ý quan sát khi chuyển hướng, dẫn đến va chạm.

Đội CSGT Bình Triệu đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, dựng lại hiện trường để xử lý vi phạm theo quy định.

Đội CSGT Bình Triệu làm việc với hai tài xế liên quan vụ việc (Ảnh: PC08).

Phòng CSGT (PC08) khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn giao thông, người dân cần giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Việc tự ý di chuyển phương tiện, rời khỏi hiện trường hoặc tự thỏa thuận mà không thông báo cho cơ quan chức năng có thể gây khó khăn cho công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân cũng như xử lý trách nhiệm liên quan.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, chú ý quan sát khi chuyển hướng, giữ khoảng cách an toàn và làm chủ tốc độ nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.