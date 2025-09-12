CSGT Hà Nội xử lý loạt phụ huynh chở con kẹp 3, kẹp 4 tới trường

Sáng 12/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với công an các xã, phường triển khai kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh học sinh trên toàn địa bàn thủ đô. Việc kiểm tra, xử lý được lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên, liên tục từ nay đến hết ngày 14/10.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều...

Một trường hợp phụ huynh kẹp 3 học sinh ngồi trên xe máy tới trường buổi sáng bị Đội CSGT đường bộ số 3 xử lý tại khu vực đường Láng (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ngoài ra, CSGT cũng sẽ lập biên bản xử phạt với phụ huynh giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, dừng, đỗ xe, để xe dưới lòng đường, vỉa hè trái quy định.

Ngay từ 6h30 cùng ngày, tại khu vực trường Tiểu học - THCS - THPT Văn Hiến (phường Tương Mai), Đội CSGT đường bộ số 14 và Công an phường Tương Mai cùng phối hợp và xử lý được hơn 20 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông. Đa số vi phạm là học sinh không đội mũ bảo hiểm và phụ huynh chở người ngồi sau không đội mũ.

"Hôm nay tôi vội quá nên chưa kịp chuẩn bị mũ cho con trai ngồi sau xe. Tôi biết việc này là vi phạm, tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm và không dám tái phạm", phụ huynh Nguyễn Hương Lan (36 tuổi, trú tại phường Tương Mai) nói khi bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 500.000 đồng.

Một học sinh "đầu trần", điều khiển xe máy trên 50cm3 khi chưa đủ tuổi bị cảnh sát dừng xe, xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trung tá Trần Văn Dũng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, việc kiểm tra, xử lý nhóm học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học mới.

"Đối với các trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50cm3, ngoài việc xử lý với các em học sinh, chúng tôi sẽ làm rõ trách nhiệm của chủ xe trong việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Danh sách học sinh vi phạm sẽ được tập hợp, thông báo đến nhà trường để phối hợp xử lý", Trung tá Dũng nói.

Cũng trong sáng nay, tại khu vực Trường THPT Việt Đức, Đội CSGT đường bộ số 1 đã cử tổ công tác gồm 10 cán bộ chiến sĩ để tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm quanh khu vực cổng trường.

Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp với Công an phường Tương Mai xử lý hàng chục trường hợp vi phạm (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trong khung giờ cao điểm học sinh đến trường (từ 6h đến 7h), CSGT đã lập biên bản 15 phụ huynh và học sinh vi phạm những lỗi phổ biến như: lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có bằng lái, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy.

Theo ghi nhận, nhiều phụ huynh vẫn đội mũ bảo hiểm cho mình nhưng lại "quên" đội mũ cho con rồi tìm đủ lý do để biện minh khi bị CSGT bắt lỗi.