CSGT Hà Nội xử phạt tài xế xe tải làm rơi vãi đất thải trên đường

Chiều 24/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử phạt ông Đ.V.N. (SN 1985, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) về hành vi điều khiển xe chở vật liệu để rơi vãi xuống đường.

Với vi phạm trên, ông N. sẽ bị phạt 3 triệu đồng và bị tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đội 1 phát hiện nhiều vệt đất thải rơi vãi trên đường Lê Duẩn (thuộc phường Cửa Nam, Hà Nội), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.

Sau đó, cảnh sát giao thông đã phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường thu dọn, xử lý số đất thải rơi vãi, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời xác minh, làm rõ phương tiện vi phạm.

Lực lượng chức năng dọn dẹp tuyến đường đầy đất thải (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, khi vận chuyển hàng hóa bằng ô tô, các tài xế phải sắp xếp hàng hoá gọn gàng, chằng buộc chắc chắn; khi vận chuyển hàng, vật liệu rời phải che chắn cẩn thận, không để rơi vãi ra đường, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.