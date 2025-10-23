CSGT TPHCM xác minh nữ sinh hút thuốc, không đội nón bảo hiểm khi đi xe máy

Ngày 23/10, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang xác minh clip hai nữ sinh đi xe máy, trong đó nữ sinh ngồi sau không đội nón bảo hiểm, trên tay cầm theo thuốc lá.

Clip ghi lại cảnh nữ sinh ngồi sau xe máy không đội nón bảo hiểm và sử dụng thuốc lá (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh hai nữ sinh chở nhau trên xe máy, chạy trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, đoạn qua xã Bà Điểm. Hình ảnh từ clip cho thấy, một nữ sinh ngồi sau không đội nón bảo hiểm, trên tay cầm thuốc lá và sử dụng khi xe đang chạy.

Clip được một người đi đường quay lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Nhà chức trách xác định, hai nữ sinh trong clip đang theo học tại một trung tâm giáo dục thường xuyên ở TPHCM.

Đội CSGT An Sương đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân, xử lý theo đúng quy định pháp luật.