CSGT toàn quốc đang rà soát, chuẩn hóa dữ liệu ô tô, xe máy và GPLX

Ngày 24/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn quốc đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe, nhằm kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.

Theo Cục CSGT, việc này bảo đảm mỗi công dân, mỗi phương tiện chỉ có một mã định danh duy nhất.

Người dân Hà Nội đi cấp, đổi lại GPLX (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, hoạt động này còn góp phần làm sạch dữ liệu “đúng - đủ - sạch”, ngăn chặn gian lận, giả mạo thông tin, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong đăng ký, sang tên, xử lý vi phạm và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Nhà chức trách cho biết, người dân được khuyến khích kiểm tra, đối chiếu thông tin qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót, tránh phát sinh vi phạm hoặc trách nhiệm pháp lý.

Tại Hà Nội, trong đợt cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu lần này, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe giấy bìa sang thẻ nhựa PET nhằm nâng cao tính bảo mật, thuận tiện trong sử dụng và góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cảnh sát cho biết, việc đổi sang giấy phép lái xe PET mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân như: Thẻ PET có độ bền vượt trội, chống nước, chống ẩm mốc, nhỏ gọn, thuận tiện khi mang theo, thông tin giấy phép lái xe được số hóa, đồng bộ trên cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp việc tra cứu, xác minh nhanh chóng và chính xác hơn.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe giấy bìa sang thẻ nhựa PET (Ảnh: Cục CSGT).

Nhà chức trách cho biết, người dân có thể tích hợp giấy phép lái xe PET lên ứng dụng VNeID để xuất trình khi làm việc với cơ quan chức năng, không cần mang theo nhiều giấy tờ; đồng thời có thể dễ dàng cấp đổi, cấp lại ở bất kỳ địa phương nào, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân trên địa bàn phối hợp với công an cấp xã, phường trong việc rà soát, cập nhật thông tin giấy phép lái xe; đồng thời sớm thực hiện chuyển đổi giấy phép lái xe giấy bìa sang thẻ nhựa PET để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu giao thông hiện đại, minh bạch và đồng bộ.