Xử phạt nhiều tài xế chuyển làn không xi nhan trên cao tốc ở TPHCM

Ngày 15/3, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý 12 tài xế ô tô về hành vi chuyển làn đường không bật tín hiệu báo trước (đèn xi nhan) khi lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Các trường hợp trên đều được phát hiện trong ngày 15/3. Với hành vi này, mỗi tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ô tô chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chuyển làn không bật đèn xi nhan, bị CSGT ghi hình (Ảnh: Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6).

Theo CSGT, tín hiệu xi nhan rất quan trọng khi tham gia giao thông, đặc biệt trên đường cao tốc - nơi ô tô di chuyển với tốc độ cao. Việc bật xi nhan trước khi chuyển làn giúp xe phía sau kịp thời nhận biết, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và phòng ngừa va chạm.

Tuy nhiên, gần đây, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 ghi nhận nhiều trường hợp tài xế chuyển làn, nhưng không bật xi nhan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình trạng đó, lực lượng CSGT đã tăng cường sử dụng thiết bị chuyên dụng để phát hiện, ghi nhận vi phạm; đồng thời gửi thông báo đến chủ xe, yêu cầu tài xế đến trụ sở để xử lý theo quy định.

Trong ngày 15/3, CSGT đã phát hiện 12 trường hợp tài xế ô tô chuyển làn không bật đèn tín hiệu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh: Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6).

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn trên cao tốc.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt trên cao tốc, cần chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn; khi chuyển làn phải bật xi nhan, quan sát kỹ phía trước, phía sau và hai bên.