CSGT TPHCM xử phạt tài xế xe ben chạy lạng lách sau phản ánh của Dân trí

Liên quan đến vụ xe ben lạng lách, chèn ép ô tô tải trên quốc lộ 13 mà Dân trí đã phản ánh, chiều 5/3, Trạm CSGT quốc lộ 13 (PC08) Công an TPHCM đã mời tài xế xe ben lên làm việc và lập biên bản xử phạt.

CSGT mời tài xế xe ben đến làm việc, lập biên bản xử phạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, tài xế xe ben T.S.L. (36 tuổi, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính 2 lỗi: Chuyển làn không có tín hiệu báo trước và điều khiển xe gắn biển số không rõ chữ, số.

Theo quy định, với 2 lỗi vi phạm nêu trên, tài xế L. sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền khoảng 23 triệu đồng, trừ 6 điểm trên GPLX.

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 8h34 ngày 4/3, tài xế điều khiển ô tô tải gắn camera hành trình chạy trên quốc lộ 13, theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Khi gần đến nút giao với đường Tạo Lực, xã Bàu Bàng (trước đây thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), bất ngờ một chiếc xe ben từ phía sau vượt lên từ bên trái của ô tô tải.

Xe ben chạy lạng lách, ép ô tô trên quốc lộ 13 (Ảnh: Cắt từ camera hành trình).

Trong lúc vượt, tài xế xe ben đánh lái qua phải, giành làn đường và ép chiếc ô tô tải phải chạy sang làn đường dành cho xe 2-3 bánh.

Sau khi vượt lên phía trước, tài xế xe ben bật xi nhan phải và cho xe chạy ở làn đường giữa. Khi ô tô phía sau định vượt lên ở làn đường bên trái, tài xế xe ben bất ngờ đánh lái chuyển làn, lạng lách, không cho ô tô tải vượt lên.