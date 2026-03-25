"Thủ phủ công nghiệp Cao Xà Lá" trên đất vàng Hà Nội đang chuyển mình

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày này khu Cao Xà Lá (nơi tập trung các nhà máy sản xuất cao su, xà phòng, thuốc lá trước đây) trên trục đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, đang được đẩy nhanh phá dỡ, giải phóng mặt bằng để phát triển thành khu đô thị quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển mình của quỹ “đất vàng” nội đô.

Trước đó, lãnh đạo TP Hà Nội đã ký quyết định cho Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng khoảng 62.390m2 đất, cùng 46m2 đất ở (doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng) để xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình. Khu đất vốn là trụ sở của Cao su Sao Vàng (thuộc khu Cao Xà Lá).

Khu vực này từng là nơi đặt 3 nhà máy lớn gồm Cao su Sao Vàng, Xà phòng Hà Nội và Thuốc lá Thăng Long, được coi là thủ phủ của ngành công nghiệp thủ đô từ những năm 1960, góp phần tạo nên Khu công nghiệp Thượng Đình, khu công nghiệp quy mô đầu tiên của Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên đến chiều 24/3, khu đất tại các địa chỉ 233, 233B,... Nguyễn Trãi đã cơ bản hoàn tất công tác phá dỡ, giải phóng mặt bằng, đồng thời bắt đầu triển khai những hạng mục xây dựng đầu tiên của dự án đô thị mới.

Việc phá dỡ khu vực nhà máy Thuốc lá Thăng Long cũ đã cơ bản hoàn tất, nhiều hạng mục cuối cùng đang được xử lý, máy móc hoạt động liên tục. Trước đó, nhà máy này đã di dời về Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.

Với vị trí đắc địa trên trục Nguyễn Trãi, gần Ngã Tư Sở, Vành đai 3 và tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, khu đất này từ lâu đã được đánh giá có giá trị đặc biệt về phát triển đô thị.

Một phần cánh cổng của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long (số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) chưa được phá dỡ. Công ty này có diện tích hơn 64.000m2, gồm hệ thống nhà kho, khu để vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm.

Các hạng mục tại khu vực từng là Nhà máy Thuốc lá Thăng Long đã được phá dỡ hoàn toàn, hiện máy xúc liên tục thu gom phế thải lên xe tải để vận chuyển ra khỏi công trường.

Một trong những khu vực chưa được phá dỡ thuộc Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng tại số 231 Nguyễn Trãi.

Hiện nay, khu đất nhà máy Cao su Sao Vàng có phía bắc giáp đường Nguyễn Trãi; phía đông giáp đường Khương Đình và tuyến Vành đai 2,5 theo quy hoạch; phía nam giáp khu dân cư phường Khương Đình.

Một số thời điểm máy xúc thực hiện phá dỡ khiến bụi bay mù mịt mặc dù trên công trường đã có một số công nhân xịt nước để hạn chế bụi.

Các công nhân đang tiến hành sửa chữa lại hệ thống tường rào nằm cạnh trục đường Nguyễn Trãi.

Theo quy hoạch chi tiết, khu vực Cao Xà Lá sẽ được phát triển thành một tổ hợp đô thị hiện đại với các tòa căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, không gian xanh và hệ thống tiện ích đồng bộ. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới tại khu Tây Nam Hà Nội, tương tự mô hình các khu đô thị phức hợp đã hình thành trước đó.

Trong ảnh là một trong những cột khói chuẩn bị được phá dỡ.

Trong bối cảnh hạ tầng khu vực Nguyễn Trãi - Thanh Xuân ngày càng hoàn thiện, cùng sự hiện diện của tuyến metro và các trục giao thông huyết mạch, khu đô thị mới tại "Cao Xà Lá" được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn cho thị trường bất động sản, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo một khu vực từng là "thủ phủ công nghiệp" của Thủ đô.