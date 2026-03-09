Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Khoảng 0h10 ngày 9/3, xe đầu kéo container chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng về miền Tây. Khi đến đoạn qua xã Bình Đức (Tây Ninh), tài xế phát hiện khói bốc lên từ đầu xe nên cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp kiểm tra.

Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo trên cao tốc TPHCM - Trung Lương (Ảnh: Đức Thịnh).

Lúc này, lửa bất ngờ bùng lên, nhanh chóng bao trùm cabin. Tài xế cùng một số người đi đường dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Sau ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ cabin.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Vụ việc khiến cabin xe đầu kéo bị thiêu rụi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Cục CSGT cho biết, phương tiện gặp sự cố dừng ở làn khẩn cấp. Lực lượng chức năng xử lý kịp thời nên không xảy ra ùn ứ giao thông.

“Hiện trường được giải tỏa nhanh sau đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện chập điện”, vị này cho hay.