Xử phạt cô gái đi xe máy không mũ bảo hiểm, tay cầm điện thoại

Chiều 18/3, đại diện Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận phản ánh thông tin trên không gian mạng, đơn vị vừa xử lý một trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một cô gái đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, tay cầm điện thoại vừa đi vừa sử dụng, lái xe lao trên đường.

Tiếp nhận thông tin, Tổ CSGT đường bộ số 3, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng tiến hành xác minh, mời người vi phạm đến làm việc.

Cơ quan công an xác định, người điều khiển xe máy trong video là chị P.T.Q.A. (SN 2001, trú xã Định Hoá, tỉnh Ninh Bình). Tại cơ quan công an, chị A. thừa nhận toàn bộ hành vi điều khiển xe máy BKS 35K1-627.xx vi phạm luật của mình.

Hình ảnh vi phạm luật của cô gái trên mạng xã hội đã gây sự chú ý của nhiều người (Ảnh cắt từ clip).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi: Điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm; điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, đối với chị Q.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã tuyên truyền, nhắc nhở chị A. về mức độ nguy hiểm của các hành vi trên, yêu cầu nghiêm túc chấp hành quy định khi tham gia giao thông.