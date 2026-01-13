Tài xế hóa trang thành "siêu anh hùng Marvel" bị xử phạt 12,5 triệu đồng

Chiều 13/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt với một tài xế điều khiển xe phân khối lớn do có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe gắn biển số bị che lấp và không có giấy phép lái xe.

Nam tài xế vi phạm tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Với vi phạm trên, nam tài xế sẽ bị phạt tổng số tiền là 12,5 triệu đồng. Ngoài ra, cảnh sát cũng xử phạt với chủ chiếc xe phân khối lớn với các lỗi: Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định; Không thực hiện đúng quy định về biển số. Tổng tiền phạt mà chủ xe phải nộp là 9,9 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, ngày 12/1, Cục CSGT nhận được phản ánh của người dân về một trường hợp tài xế điều khiển xe máy phân khối lớn mặc trang phục hóa trang thành nhân vật Deadpool (siêu anh hùng Marvel), trang phục liền kín từ đầu đến chân, trên đường Lê Lợi, phường Gò Vấp, TPHCM.

Nam tài xế này không đội mũ bảo hiểm, biển số xe bị che khuất.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh đã xác minh, phối hợp với công an phường làm rõ vụ việc.

Nhà chức trách cho hay, tới chiều 12/1, Đội CSGT Hàng Xanh đã mời người điều khiển chiếc xe máy phân khối lớn nói trên đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, nam tài xế xe máy đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Cục CSGT cho biết, vụ việc nói trên không chỉ là câu chuyện cá nhân vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, mà còn là hồi chuông cảnh báo về một bộ phận giới trẻ đang chạy theo trào lưu “thể hiện bản thân” bằng những hành vi phản cảm, coi thường pháp luật.

Nam tài xế chụp hình với chiếc xe máy phân khối lớn (Ảnh: Cục CSGT).

"Việc lực lượng CSGT xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, không chỉ là biện pháp răn đe đối với cá nhân, mà còn là thông điệp gửi tới xã hội, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không có ngoại lệ cho bất kỳ “trò lạ” hay “màn trình diễn” nào gây ảnh hưởng tới tình hình trật tự, an toàn giao thông", vị đại diện Cục CSGT nói.