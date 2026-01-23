Xử phạt 18 phương tiện bám tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu xuân, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra trên tuyến đường thủy nội địa của tỉnh.

Tàu nhỏ bám, buộc vào tàu du lịch chở khách trên Vịnh Hạ Long (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình tuần tra trên Vịnh Hạ Long, tại khu vực hòn Dom, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp với Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phát hiện 18 trường hợp phương tiện có hành vi bám, buộc vào tàu du lịch đang hành trình chở khách tham quan vịnh.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp này, với tổng số tiền 74,75 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, hành vi bám, buộc vào tàu đang chở khách du lịch tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người trên cả hai phương tiện, vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa và quy định quản lý hoạt động trên Vịnh Hạ Long, đồng thời gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch, nhất là đối với du khách quốc tế.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách và duy trì trật tự, an toàn giao thông đường thủy, tổ công tác đã yêu cầu các chủ phương tiện chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời đưa phương tiện về neo đậu tại cảng Bến Đoan để tiếp tục làm rõ và bàn giao cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy và giữ gìn hình ảnh, điểm đến Vịnh Hạ Long trong mắt du khách.