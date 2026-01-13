Vấn nạn bán hàng rong trên Vịnh Hạ Long, ai chịu trách nhiệm?

Ngày 13/1, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) làm việc với Chi hội tàu du lịch Hạ Long và đại diện 10 tàu du lịch có hành vi để phương tiện bán hàng rong tiếp cận, đeo bám trong quá trình vận chuyển khách tham quan Vịnh Hạ Long.

Đại diện Ban Quản lý trình chiếu hình ảnh tàu du lịch có tàu bán hàng rong áp sát (Ảnh: Nguyễn Dương).

Hiện trên Vịnh Hạ Long có khoảng 400 tàu du lịch được cấp phép hoạt động, trong đó hơn 100 tàu lưu trú nghỉ đêm. Trong các ngày 8 và 9/1, lực lượng tuần tra của Ban Quản lý phát hiện 10 tàu du lịch để các phương tiện bán hàng rong áp sát, buộc dây vào tàu khi đang khai thác dịch vụ.

Theo Ban Quản lý, các hành vi này vi phạm quy định quản lý phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch, vi phạm quy chế quản lý môi trường kinh doanh du lịch của tỉnh Quảng Ninh và các điều khoản trong hợp đồng đã ký với chủ tàu. Tình trạng trên tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông đường thủy và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Vịnh Hạ Long.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý làm rõ từng hành vi vi phạm của các chủ tàu và thuyền trưởng. Một số chủ tàu cho rằng các phương tiện bán hàng rong cố tình tiếp cận, đeo bám tàu du lịch dù phía tàu không đồng ý và đã có biện pháp ngăn cản.

Chi hội tàu du lịch Hạ Long và các chủ tàu đề nghị Ban Quản lý tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng rong hoạt động trái phép trên vịnh, nhằm đảm bảo an toàn và trật tự trong hoạt động du lịch.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Hồng, Chi hội trưởng Chi hội tàu du lịch Hạ Long, bày tỏ quan điểm cần kiên quyết dẹp bỏ vấn nạn bán hàng rong trên Vịnh Hạ Long. Theo ông Hồng, hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy và làm xấu hình ảnh du lịch của di sản.

Tuy nhiên, ông Hồng cho rằng nếu hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực giao thông đường thủy thì cần xử lý theo đúng quy định chuyên ngành, không nên áp dụng biện pháp dừng hoạt động tàu du lịch, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hình ảnh tàu bán hàng rong áp sát tàu du lịch (Ảnh: Ban Quản lý cung cấp).

Một số chủ tàu cho biết đã nhiều lần chứng kiến các phương tiện bán hàng rong lao vào tàu để chèo kéo khách, thậm chí có hành vi đe dọa. Có trường hợp chủ tàu đã ghi lại được video và đề nghị Ban Quản lý phối hợp với cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Một số ý kiến khác phản ánh, trong quá trình phục vụ hành khách, thuyền trưởng và nhân viên trên tàu thường bận rộn nên không thể quan sát, kiểm soát hết các phương tiện bán hàng rong tiếp cận tàu. Các đối tượng bán hàng rong thường áp sát rất nhanh, buộc dây vào tàu trong thời gian ngắn.

“Họ tiếp cận rất nhanh và chuyên nghiệp. Có trường hợp người bán hàng rong còn hất hoa quả vào chủ tàu, nhân viên tàu khi bị từ chối”, đại diện một tàu du lịch cho biết.

Đại diện Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết tiếp thu toàn bộ ý kiến tại cuộc làm việc và sẽ hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đối với từng chủ tàu và thuyền trưởng theo đúng quy định pháp luật và hợp đồng đã ký, đồng thời đảm bảo yếu tố nhân văn trong quá trình xử lý.

Lãnh đạo Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử kết luận cuộc làm việc (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ban Quản lý yêu cầu các chủ tàu có văn bản cam kết khắc phục triệt để các tồn tại, tăng cường quản lý hoạt động của tàu trong quá trình vận chuyển khách. Đồng thời, Ban Quản lý sẽ đề nghị công an tỉnh xử lý nghiêm các phương tiện bán hàng rong vi phạm.

Các chủ tàu cũng được yêu cầu tuyên truyền tới thuyền viên, đơn vị lữ hành và du khách không mua bán hàng hóa từ các phương tiện bán hàng rong trái phép, góp phần xây dựng hình ảnh Vịnh Hạ Long văn minh, an toàn và thân thiện.