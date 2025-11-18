Bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận chất thải vào ban đêm từ ngày 1/12

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa báo cáo UBND TPHCM kế hoạch triển khai hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố từ ngày 1/12.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, bãi rác Đa Phước hiện tiếp nhận rác thải từ 14 quận, huyện cũ với khối lượng trung bình 4.550 tấn/ngày, tương đương 443 chuyến xe.

Từ ngày 1/12, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác vào ban đêm (Ảnh: Nam Anh).

Trong đó, ca ngày tiếp nhận 1.800 tấn, ca đêm là 2.750 tấn. Do đó, việc bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác vào ban đêm khiến công tác thu gom rác trên địa bàn thành phố gặp khó khăn, có nguy cơ ùn ứ rác.

Hôm 11/11, tại cuộc họp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với các đơn vị liên quan, các bên đã đưa ra nhiều phương án như điều chỉnh thời gian, phương thức thu gom rác, điều phối lượng rác ban ngày về khu xử lý rác Tây Bắc...

Tuy nhiên, các phương án đưa ra đều có những khó khăn về lộ trình, đường bị cấm theo giờ, các trạm trung chuyển quá tải, nguy cơ gây ùn tắc giao thông…

Cuối cùng, các đơn vị tham gia cuộc họp đã chốt phương án điều phối khối lượng rác của các quận 1, 3, 6, 10 và huyện Bình Chánh cũ về bãi rác Tây Bắc.

Các địa phương còn lại sẽ dồn khối lượng rác ca ngày và vận chuyển về bãi rác Đa Phước vào ban đêm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan ưu tiên cho xe vận chuyển rác lưu thông xuyên suốt để kịp chuyến hoặc điều chỉnh giảm khung giờ cấm xe trên địa bàn thành phố; cấp giấy phép lưu thông khu vực nội đô đối với xe vận chuyển rác thải.

Đồng thời, các chủ đầu tư được giao xây dựng, đề xuất lộ trình, cự ly vận chuyển, đơn giá khi thay đổi từ ca ngày sang ca đêm và vận chuyển về bãi rác Tây Bắc.

Trước đó, UBND TPHCM có công văn về việc điều chỉnh giờ tiếp nhận rác thải sinh hoạt tại bãi rác Đa Phước. Cụ thể, từ ngày 1/12, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác vào ban đêm (18h đến 6h hôm sau).