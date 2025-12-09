Bãi rác Đa Phước bác thông tin TPHCM gặp khó khi điều chỉnh giờ nhận rác

Ngày 9/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường sau một tuần điều chỉnh lịch chỉ tiếp nhận rác vào ban đêm (18h đến 6h hôm sau).

Theo VWS, thời gian gần đây xuất hiện thông tin cho rằng TPHCM gặp khó khăn, có nguy cơ ùn ứ rác do Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước chuyển sang tiếp nhận rác ban đêm từ ngày 1/12. VWS khẳng định đây là thông tin chưa chính xác.

Từ 1/12, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác thải từ 18h đến 6h sáng hôm sau (Ảnh: An Huy).

Đơn vị cho biết theo tinh thần hợp tác ban đầu, thành phố giao khối lượng rác dưới 4.000 tấn/ngày nên khu liên hợp vận hành 12/24h. Khi khối lượng tăng lên hơn 5.000 tấn/ngày đêm, khu liên hợp điều chỉnh tiếp nhận và vận hành 24/24h để tránh ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho xe rác quay đầu 2-3 chuyến/ngày.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, khối lượng rác thành phố giao đã giảm còn khoảng 4.000 tấn/ngày, trong khi khu liên hợp vẫn vận hành 24/24h, làm chi phí tăng cao, không hiệu quả về nhân công và thiết bị. VWS cho rằng không thể tiếp tục duy trì.

Để chuẩn bị cho việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác, từ tháng 5/2025, VWS đã có 6 lần văn bản thông báo cho UBND TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường với nội dung: đề nghị thay đổi thời gian tiếp nhận rác; nhắc lại kế hoạch thay đổi thời gian tiếp nhận; hoãn thay đổi thời gian tiếp nhận rác; đồng ý gia hạn thời gian tiếp nhận rác.

Theo VWS, từ các văn bản trên có thể thấy việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác đã được UBND TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường biết trước, có lộ trình và kế hoạch chuẩn bị. Vì vậy, thông tin cho rằng thành phố gặp khó khăn do Khu liên hợp Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác từ ngày 1/12/2025 là chưa đầy đủ.

VWS cho biết sau khi điều chỉnh thời gian tiếp nhận từ ngày 1/12 đến nay, hoạt động xử lý rác vẫn diễn ra ổn định. Đơn vị khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp với TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường trong những thời điểm cao điểm hoặc khi thành phố có yêu cầu.