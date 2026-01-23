Xe tải làm sập cổng chào, 2 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h20 ngày 23/1, tại thôn Đắk Ốc, xã La Êê, thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tài xế V.T.T. (SN 2002, trú tại xã Nam Giang, Đà Nẵng) điều khiển xe tải biển kiểm soát 77C-14467, chở theo một máy múc lưu thông ở địa bàn thôn Đắk Ốc, xã La Êê.

Cổng chào đè lên cabin xe tải khiến tài xế và người ngồi bên cạnh tử vong (Ảnh: Bình An).

Ngồi bên cạnh tài xế là anh N.T.H. (SN 1997, trú tại xã Khâm Đức, Đà Nẵng).

Do máy múc quá cao nên trong khi lưu thông đã va vào cổng chào thôn Đắc Ốc. Cổng chào sập đè lên cabin xe tải làm anh T. và anh H. tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, đưa 2 nạn nhân ra ngoài.