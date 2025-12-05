Xe tải tông đuôi xe đầu kéo, tài xế tử vong tại chỗ

Ngày 5/12, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến một tài xế tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 88H-022.xx (chưa rõ tên tuổi tài xế) lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Bắc - Nam.

Sau tai nạn, phần đầu xe tải bị biến dạng hoàn toàn (Ảnh: Bình An).

Khi đến km56+700 (thuộc địa phận xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng), xe tải 88H-022.xx xảy ra va chạm mạnh với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 35G-001.xx, kéo theo rơ-móoc mang biển kiểm soát 35RM-000.xx.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị biến dạng hoàn toàn, tài xế bị kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ. Xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ ở đuôi rơ-móoc.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông cho xe hướng Bắc - Nam đi xuống trạm thu phí Hà Lam để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.