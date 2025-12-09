Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 3 người tử vong

Sáng 9/12, thông tin từ đơn vị khai thác vận hành đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng, khoảng 4h12 cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km71+200, thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B-081.xx (chưa rõ danh tính tài xế) chở 12 hành khách va chạm vào phía sau xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-360.xx, kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 15R-149.xx, do lái xe Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú tại Hải Phòng) điều khiển.

Phần đầu xe khách bị biến dạng hoàn toàn (Ảnh: Bình An).

Hậu quả, 3 người trên ô tô khách (chưa xác định danh tính) tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu, phần đầu của xe khách bị biến dạng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn, phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.