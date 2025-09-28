Tài xế xe bán tải tông người tử vong rồi rời khỏi hiện trường

Ngày 28/9, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang truy tìm tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông khiến anh P.V.T. (SN 1986, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, xe bán tải biển kiểm soát 81C-240.xx (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú va chạm với xe máy biển kiểm soát 77F1-353.xx do anh T. điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong (Ảnh: Chí Anh).

Sau va chạm, xe bán tải kéo lê tài xế cùng xe máy hàng chục mét trên đường trước khi dừng lại.

Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng, ô tô hư hỏng phần đầu.

Sau vụ tai nạn, tài xế xe bán tải đã rời khỏi hiện trường. Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và truy tìm tài xế liên quan.