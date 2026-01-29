Xe tải không người lái trôi tự do cán tử vong bé gái 10 tuổi

Chiều 29/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Tam Giang khiến một bé gái tử vong tại chỗ và người mẹ bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Thái Hưng (42 tuổi, trú tại xã Phú Xuân, Đắk Lắk) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 47C-217.xx lưu thông trên tuyến đường liên xã thuộc thôn Giang Mỹ, xã Tam Giang.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Nguyễn Nguyên).

Khi đến ngã ba đường, tài xế Hưng dừng xe và xuống khỏi cabin. Bất ngờ, chiếc xe tải tự trôi, va chạm với cháu N.T.L. (10 tuổi, trú tại xã Tam Giang) đang đi bộ trên đường. Sau đó, ô tô tải tiếp tục va chạm vào xe máy do chị L.T.P. (39 tuổi, mẹ cháu L.) điều khiển phía sau.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến cháu N.T.L. tử vong tại chỗ. Chị L.T.P. bị thương nặng, được người dân địa phương nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Bé gái 10 tuổi tử vong tại chỗ (Ảnh: Nguyễn Nguyên).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.