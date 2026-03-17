Xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy

Ngày 17/3, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tạm giữ Huỳnh Nhơn (39 tuổi, trú xã Quảng Phú) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khoảng 19h30 ngày 16/3, Huỳnh Nhơn điều khiển xe tải chở mủ cao su lưu thông trên quốc lộ 29 theo hướng xã Pơng Drang đi xã Ea Kiết.

Tài xế xe tải tông liên hoàn 3 ô tô đỗ bên đường và tông người đi bộ tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi đến địa bàn thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Drang, xe này đã tông thẳng vào 3 ô tô bên phải cùng chiều phía trước. Chưa dừng lại, ô tô tải tiếp tục tông anh L.Q.K. (21 tuổi, trú tại xã Cư Pơng) đang đi bộ. Hậu quả, anh K. tử vong tại chỗ, 4 phương tiện bị hư hỏng.

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp khám nghiệm hiện trường. Qua đó, cơ quan chức năng xác định Nhơn điều khiển ô tô quá tải trọng 49,34% và không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn.

Kiểm tra nhanh, công an xác định Huỳnh Nhơn dương tính với chất ma túy.