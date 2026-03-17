Xe chở mủ cao su gây tai nạn liên hoàn, người đi bộ bị tông tử vong

Ngày 17/3, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 29 khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 16/3, trên tuyến quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Đrang.

Xe tải mang biển kiểm soát 47C-304.xx chở mủ cao su do ông Huỳnh Nhơn (39 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, Đắk Lắk) điều khiển theo hướng xã Pơng Đrang đi xã Ea Kiết, đến tại khu vực trên đã tông vào 3 ô tô đỗ phía trước bên phải cùng chiều.

Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục tông anh L.Q.K. (21 tuổi, trú tại xã Cư Pơng) đi bộ phía trước. Hậu quả, anh K. tử vong tại chỗ.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn do tài xế xe tải điều khiển phương tiện không chú ý quan sát.