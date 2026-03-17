Hà Nội xử phạt 79 lái xe tải vi phạm trong một ngày

Chiều 17/3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an Hà Nội, đơn vị này đã xây dựng phương án, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung kiểm soát đối với các phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm các quy định như chở hàng quá tải, làm rơi vãi vật liệu, cơi nới thành thùng...

CSGT kiểm tra, xử lý một xe tải chở đất vi phạm trong tối 16/3 (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, qua công tác kiểm soát, trong ngày 16/3, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 79 trường hợp vi phạm, trong số đó có 12 trường hợp vi phạm quá tải, 3 trường hợp cơi nới thành thùng, 3 trường hợp chạy sai thời gian quy định, 9 trường hợp làm rơi vãi vật liệu, 9 trường hợp dừng đỗ sai quy định.

Ngoài ra còn có 10 trường hợp vi phạm tốc độ, 1 trường hợp đi sai làn đường, 2 trường hợp vượt đèn đỏ, 2 trường hợp đi vào đường cấm; các trường hợp còn lại là các lỗi vi phạm khác.

Theo cảnh sát, nhằm ngăn chặn tình trạng ô tô tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường gây mất an toàn giao thông, tối 16/3, Đội CSGT đường bộ số 7 đã bố trí các tổ công tác kiểm tra tại nút giao Vạn Phúc - Tố Hữu (TP Hà Nội).

Tài xế L.T.A. bị CSGT xử phạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 20h cùng ngày (16/3), tổ công tác dừng kiểm tra ô tô tải BKS 29H-308.xx do tài xế L.T.A. (SN 1994, quê Thanh Hóa) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nắp sau thùng xe bám nhiều bùn đất, có nguy cơ rơi vãi xuống đường trong quá trình di chuyển.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt tài xế A. số tiền 3 triệu đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện làm rơi vãi chất thải, bùn đất hoặc vật liệu xây dựng ra đường.

Quá trình làm nhiệm vụ, CSGT sẽ dùng camera nghiệp vụ để ghi hình lại quá trình xử lý (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 5 phút sau, một trường hợp khác điều khiển ô tô tải BKS 28C-100.xx vi phạm với hành vi tương tự đã bị CSGT xử lý. Ngoài việc lập biên bản xử phạt, CSGT còn yêu cầu các tài xế xe cam kết che chắn, chằng buộc hàng hóa đúng quy định, không để xảy ra tình trạng rơi vãi trong quá trình lưu thông.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, các tài xế và chủ phương tiện cần kiểm tra kỹ phương tiện trước khi rời công trường; thực hiện che chắn, chằng buộc hàng hóa đúng quy định, vệ sinh lốp xe, thành thùng, nắp thùng nhằm bảo đảm không để rơi vãi vật liệu xuống đường.