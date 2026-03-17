CSGT test ma túy hàng chục tài xế xe đưa đón học sinh ở Hà Nội

Ngày 17/3, Đội CSGT số 6 Phòng CSGT Hà Nội đã lập các tổ công tác để tuần tra, kiểm soát loại hình xe đưa đón học sinh trên địa bàn các phường Từ Liêm, Cầu Giấy.

Thiếu tá Đỗ Mạnh Cường, Tổ trưởng Tổ công tác, cho biết nội dung kiểm soát nhằm siết chặt an toàn đối với loại hình xe đưa đón học sinh, gồm kiểm tra nồng độ cồn, test phản ứng ma túy đối với tài xế và các điều kiện dành cho xe chở học sinh.

CSGT test nhanh ma túy với các tài xế chở học sinh (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trong gần một giờ kiểm soát, Tổ công tác của Đội CSGT số 6 đã kiểm tra hàng chục lái xe đưa đón học sinh nhưng không phát hiện tài xế nào vi phạm nồng độ cồn hoặc sử dụng chất kích thích. Các phương tiện đều được trang bị đầy đủ thiết bị cảnh báo an toàn, thiết bị chống bỏ quên trẻ trên xe.

Là người lái xe đưa đón học sinh trên địa bàn phường Cầu Giấy, tài xế N.V.T (SN 1976, trú tại Hà Nội) cho rằng việc tăng cường kiểm soát của lực lượng CSGT là cần thiết, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tài xế, đặc biệt đối với loại hình xe đưa đón học sinh.

Cũng trong chiều nay, một tổ công tác khác của Đội CSGT đường bộ số 6 đã tổ chức tuần tra lưu động, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực một trường học trên địa bàn phường Từ Liêm.

Một nữ sinh vi phạm giao thông bị cảnh sát xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Các hành vi vi phạm được tập trung xử lý gồm dừng, đỗ phương tiện trái quy định trước cổng trường, học sinh, phụ huynh học sinh không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Trong ca công tác, lực lượng CSGT đã xử lý 10 trường hợp vi phạm.

Đơn cử, lúc 17h, CSGT phát hiện chị B.T.N. (SN 1987, trú tại Hà Nội) có hành vi dừng đỗ ô tô tại nơi có biển cấm để đón con. Với vi phạm này, người phụ nữ bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 700.000 đồng.

Trình bày với tổ công tác, chị N. cho biết do vội đón con nên đã dừng xe gần cổng trường mà không chú ý đến biển báo.

CSGT cũng kiểm tra thiết bị cảnh báo chống bỏ quên trẻ trên xe theo quy định (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo Phòng CSGT Hà Nội, thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm hoặc chở quá số người quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Thời gian tới, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý, siết chặt việc xử lý các vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh, qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông", đại diện Phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh.