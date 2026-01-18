Xe tải gặp nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ngày 18/1, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Khánh Hòa) vừa xảy ra vụ cháy xe tải.

Theo thông tin ban đầu, xe tải chở hàng (chưa xác định biển số và người điều khiển) đang lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam, khi đến km117, đoạn qua xã Phước Hà, phương tiện bất ngờ bốc cháy ở phần đầu.

Hiện trường vụ cháy xe tải trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Ảnh: Nguyễn Sao).

Phát hiện sự việc, tài xế đã điều khiển xe vào làn dừng khẩn cấp và kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều 2 phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan nhanh, phần đầu xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.