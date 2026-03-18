Xe máy tông cột đèn, 2 thiếu niên tử vong

Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Hoàng Sa (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) làm 2 người chết. Nạn nhân là P.Q.T. (16 tuổi, trú tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và Đ.C.T. (16 tuổi, trú tại phường Trương Quang Trọng).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Phong).

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h25 ngày 18/3, tại Km 43+420 đường Hoàng Sa, đoạn qua tổ dân phố Ngọc Thạch (phường Trương Quang Trọng). Thời điểm này, 2 thiếu niên điều khiển xe máy đi theo hướng Tây - Đông.

Khi đến địa điểm trên, người điều khiển xe máy bị lạc tay lái rồi lao lên vỉa hè, tông mạnh vào trụ đèn chiếu sáng. Cú va chạm khiến P.Q.T. tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.