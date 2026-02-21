Xe máy chở 4 người va chạm ô tô, cháu bé 7 tuổi tử vong

Chiều 21/2, lãnh đạo UBND xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị xác nhận vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô xảy ra trên địa bàn vào 11h15 cùng ngày.

Thời điểm trên, ô tô biển kiểm soát 73A-314.xx do anh T.T.L. (SN 1973, trú tại thôn xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị) di chuyển trên quốc lộ 12A đã va chạm với xe máy 73E1-453.xx do anh N.V.P. (SN 1994, trú tại xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nhật Anh).

Vụ tai nạn khiến cháu P.B.A. (SN 2019) trên xe máy tử vong tại chỗ. Những người đi cùng xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu, gồm P.H.A. (SN 2016), H.T.C. (SN 1966) và tài xế N.V.P.

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.