Bị tai nạn trên đường đến trường, 3 học sinh thương vong

Ngày 8/10, ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 học sinh tử vong, 2 em bị thương.

Theo đó, sáng cùng ngày, em T.V.T. điều khiển xe máy chở theo 2 bạn học đến trường. Khi xe di chuyển đến đoạn đường qua thôn Châu Thuận Nông (xã Đông Sơn) đã mất lái tông vào trụ bê tông.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Ái Vy).

Vụ tai nạn làm em T. tử vong. Hai học sinh ngồi phía sau xe bị thương nặng.

Theo ông Chí, một số nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra tai nạn trời đang mưa. Em T. mang áo mưa cánh dơi và bị vạt áo mưa bay phủ vào mặt.

“Có thể áo mưa bị gió thổi phủ lên mặt khiến em T. không thấy đường nên lạc tay lái dẫn đến tai nạn”, ông Chí thông tin.