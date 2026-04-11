Xe máy chở 3 tông vào gốc cây, 2 người tử vong

Sáng 11/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong (Ảnh: Thành Lê).

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h20 cùng ngày, trên quốc lộ 27, đoạn qua đường Nguyễn Lương Bằng (phường Tân Lập, Đắk Lắk). Thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 47AB-303.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông theo hướng từ Cảng hàng không Buôn Ma Thuột về trung tâm phường Buôn Ma Thuột.

Khi di chuyển đến km2+500 quốc lộ 27, xe máy đã tông vào gốc cây bên đường làm một người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Do thương tích nặng một nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện, người còn lại là em T.Đ.N.H. (17 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc, Đắk Lắk) bị xây xát nhẹ.