Bị đề nghị chấm dứt hợp đồng dự án "rùa bò", nhà thầu vội thi công trở lại

Công ty cổ phần 479 Hòa Bình đang thi công trở lại tại gói thầu số 28, thuộc dự án đầu tư xây dựng chương trình phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần Thừa Thiên Huế. Các công trình bao gồm nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; xây dựng đường 100m nối 2 khu A và B cùng cầu qua sông Như Ý, đều nằm trên địa bàn phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ bị chậm tiến độ kéo dài (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lực lượng thi công đang hoàn thiện lề bộ hành, lan can, bệ đỡ cột đèn chiếu sáng tại cầu vượt sông Như Ý, cũng như lao sắt, đúc dầm cầu Vỹ Dạ.

Đại diện Công ty cổ phần 479 Hòa Bình cho biết với giá trị gói thầu còn lại hơn 20 tỷ đồng, đơn vị này đang nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của mình đối với công trình đã kéo dài hơn 5 năm, nhằm tránh gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc tìm kiếm nhà thầu mới.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Việt, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chương trình phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần Thừa Thiên Huế, khẳng định chủ đầu tư đang hoàn tất thủ tục để chấm dứt hợp đồng thi công với nhà thầu tại gói thầu 28. Ông Việt giải thích, việc nhà thầu vẫn thi công trên công trường là do hợp đồng còn hiệu lực, chưa chính thức bị chấm dứt.

Lực lượng thi công trường mở rộng cầu Vỹ Dạ sau thời gian dài vắng bóng (Ảnh: Cao Tiến).

Trước đó, ngày 16/3, Ban quản lý dự án đã gửi văn bản xin ý kiến chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 28 với Công ty cổ phần 479 Hòa Bình do vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Gói thầu này, có giá trị hơn 109 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 7/2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, dự án đã phải gia hạn nhiều lần do nhà thầu liên tục chậm tiến độ.

Tại cuộc họp rà soát tiến độ ngày 27/2, nhà thầu cam kết hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/6. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, chủ đầu tư ghi nhận không có hoạt động thi công tại công trường, chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu cũng thường xuyên vắng mặt.

Đơn vị thi công nỗ lực hoàn thiện các hạng mục còn lại tại cầu vượt sông Như Ý (Ảnh: Cao Tiến).

Ban quản lý dự án đã kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép chấm dứt hợp đồng và dự kiến lựa chọn nhà thầu mới vào tháng 6 để hoàn thiện khối lượng công việc còn lại, trị giá khoảng 20 tỷ đồng, với mục tiêu hoàn thành các công trình trong tháng 1/2027.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình đã bị chủ đầu tư xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng do liên tục chậm tiến độ tại gói thầu số 28.