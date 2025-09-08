Va chạm xe máy, 2 người tử vong

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh H.V.M. (45 tuổi, trú tại thôn Phú Sen Đông, xã Phú Hòa 1) và anh D.V.T. (24 tuổi, trú tại thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong (Ảnh: Minh Minh).

Theo thông tin ban đầu, vào tối 7/9, anh T. điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 78E1-437.xx lưu thông trên quốc lộ 25. Khi đến địa phận thôn Định Thọ 1, xã Phú Hòa 1, phương tiện của anh này bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 78H1-18xx do anh M. điều khiển.

Cú tông mạnh khiến anh T. tử vong tại chỗ, còn anh M. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Theo nhiều nguời dân, anh M. đang trên đường mua trái cây về cúng giỗ cho mẹ và bất ngờ bị tai nạn thương tâm.

Tại hiện trường, cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng nặng, một số trái cây vương vãi trên mặt đường.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông qua khu vực.