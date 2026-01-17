Xe khách lao xuống cống ở Sơn La, 4 người tử vong

Sáng 17/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lúc 4h15 cùng ngày tại km225+150 quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, vào thời gian trên, ô tô khách biển số 26F-008.xx do tài xế N.V.H. (SN 1983, trú tại tỉnh Sơn La) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La đã tự gây tai nạn, lao xuống cống thoát nước bên phải đường.

Theo Cục CSGT, hậu quả vụ tai nạn làm 4 người chết tại hiện trường, 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 18 người (14 hành khách, hai lái xe, hai phụ xe).

"Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với hai 2 lái xe không phát hiện cồn và ma tuý. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết trời mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Sơn La và chính quyền địa phương đang cấp cứu người bị nạn, đưa người tử vong đang mắc kẹt trong xe ra ngoài, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.