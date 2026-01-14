Lý do xe tải dừng trên cao tốc trước khi tai nạn khiến 4 người tử vong

Ngày 14/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến 4 người tử vong.

Theo báo cáo, vụ tai nạn xảy ra vào 3h30 cùng ngày, giữa ô tô khách loại 16 chỗ mang BKS 38C-229.xx, do anh Phan Văn Trường (SN 1986, ở thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển và xe tải mang BKS 35A-463.xx do anh Bùi Văn Hồi (SN 1990, ở thôn Vệ Chùa, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hải Đăng).

Thời điểm xảy ra va chạm, trên ô tô khách chở 9 người, đang di chuyển theo hướng từ Nghệ An đi Hà Nội. Xe khách đã đâm vào phía sau bên trái thùng xe tải đang dừng, đỗ sát lề phải theo chiều di chuyển.

Báo cáo cũng nêu rõ, xe tải dừng, đỗ trên cao tốc là do đoạn đường phía trước xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý.

Sau cú va chạm, ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển.

Ngay sau đó, một ô tô đầu kéo khác mang BKS 36C-111.xx, kéo theo rơ-moóc BKS 36RM-001.xx, do anh Trịnh Khắc Hưng (SN 1989, ở thôn Yên Khắc 2, xã Yên Ninh, Thanh Hóa) điều khiển, tiếp tục đâm vào phía sau thùng xe tải và một phần hông trước bên phải của ô tô khách.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế xe khách bị thương nhẹ, 4 người trên xe khách tử vong và 5 người khác bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: P.V.N. (SN 1966), V.Đ.A.Q. (SN 2008), H.B.A. (SN 1976) và T.V.Q. (SN 1962).

Vị trí xảy ra tai nạn không có dải dừng chờ khẩn cấp (Ảnh: Thanh Tùng).

Các nạn nhân bị thương, gồm: Đ.V.H. (SN 1962) bị chấn thương sọ não, gãy tay, chân; Đ.V.N. (SN 1957) gãy 1/3 xương gò má trái, có vết thương ở bàn chân; T.V.A. (SN 1968) gãy xương cẳng tay phải; T. K.L. (SN 1970) gãy xương hàm trên; Đ.V.H. (SN 1972) bị chấn thương phần mềm vùng hàm dưới.

Tất cả các nạn nhân đều trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do anh Phan Văn Trường điều khiển ô tô khách và anh Trịnh Khắc Hưng điều khiển ô tô đầu kéo không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.