Xe khách giường nằm bốc cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Khoảng 13h30 ngày 5/10, xe khách giường nằm chở nhiều hành khách chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng về miền Tây.

Phần đuôi xe khách bị cháy hư hỏng (Ảnh: N.H.).

Khi đến địa phận xã Thủ Thừa (Tây Ninh), phương tiện bất ngờ bốc khói. Tài xế lập tức cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp, lúc này lửa bùng lên ở phần đuôi ô tô. Hành khách nhanh chóng rời khỏi xe, thoát ra ngoài an toàn.

Lực lượng CSGT Đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) đang tuần tra phát hiện vụ việc, phối hợp với người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng phần sau xe khách bị cháy hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ùn ứ trong thời gian ngắn.