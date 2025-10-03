Chơi xổ số qua Facebook, người phụ nữ ở Tây Ninh mất gần 200 triệu đồng

Công an tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận trình báo của chị N.T.B.C. (ngụ phường Khánh Hậu, Tây Ninh) về việc bị lừa đảo qua hình thức “xổ số cào online”, với số tiền thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Ban đầu, chị C. nạp 99.000 đồng mua vé số cào trực tuyến qua trang Facebook có tên “Thần Tài Kim Bảo”. Sau khi có thông báo trúng thưởng, chị được hướng dẫn mua các vé cào giá trị cao hơn.

Khi chị C. chuyển tiền, kẻ lừa đảo liên tục báo sai cú pháp, yêu cầu gửi lại. Chỉ sau 5 lần thao tác, nạn nhân bị chiếm đoạt gần 30 triệu đồng.

Một cuộc livestream dẫn dụ người chơi vé số cào trên mạng xã hội (Ảnh: chụp màn hình).

Tưởng số tiền bị “treo” có thể lấy lại, chị C. tiếp tục làm theo hướng dẫn từ một tài khoản Facebook khác, chuyển tiền thêm nhiều lần để được tư vấn. Kết quả, chị tiếp tục mất thêm 160 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, gần đây, các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube xuất hiện nhiều tài khoản ảo livestream mạo danh chương trình “xổ số cào trúng thưởng”.

Kẻ lừa đảo dàn dựng cảnh người chơi trúng thưởng liên tiếp, tạo bình luận ảo để lôi kéo, sau đó yêu cầu người tham gia nạp tiền mua vé cào hoặc đóng phí nhận thưởng. Ngoài việc chiếm đoạt tiền, kẻ lừa đảo còn thu thập thông tin cá nhân để phục vụ hành vi phạm tội khác.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức xổ số online trái phép, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền vào những tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo để được xử lý.