Hai người mặc đồ bảo vệ chặn ô tô, đe dọa tài xế ở TPHCM

Ngày 11/2, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông chặn ô tô, cầm hung khí đe dọa tài xế giữa đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại đường Đinh Thị Thi, thuộc Khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình, TPHCM).

Người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ, cầm hung khí đe dọa tài xế ô tô ở phường Hiệp Bình (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đi trên hai xe máy, áp sát một ô tô đang chạy trên đường Đinh Thị Thi. Sau đó, một người đứng chắn trước đầu xe, người còn lại cầm theo hung khí lớn tiếng chửi bới và thách thức tài xế.

Thời điểm trên, tài xế ô tô cố thủ trong xe rồi dùng điện thoại quay lại diễn biến sự việc. Hai người đàn ông lên xe máy rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Công an phường Hiệp Bình đang xác minh, mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.