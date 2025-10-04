Xe khách chở 30 người bốc cháy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Ngày 4/10, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) xác nhận vụ cháy ô tô xảy ra lúc 5h cùng ngày, trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Xe khách mang biển số 18B-023.xx do tài xế Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam, đến địa phận xã Nam Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), phương tiện nêu trên bất ngờ bốc cháy. Thời điểm này, trên xe có 30 người.

Hiện trường vụ cháy xe khách trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Ảnh: Hải Phú).

Phát hiện cháy, nhân viên nhà xe kịp thời sơ tán toàn bộ hành khách nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc xe bị ngọn lửa thiêu rụi, hư hỏng gần như hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và dập tắt đám cháy.