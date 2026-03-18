Xe khách giường nằm bị tước kiểm định vẫn tham gia giao thông

Chiều 18/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho biết đã phát hiện và lập biên bản, xử lý một xe khách giường nằm vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật.

Trước đó, lực lượng chức năng thành phố Huế nhận thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), xe khách biển số 36H-170.xx đã bị tước giấy chứng nhận và tem kiểm định nhưng vẫn chở khách trên tuyến Bắc - Nam.

Xe khách giường nằm bị tước kiểm định nhưng tài xế vẫn điều khiển tham gia giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc 11h7 ngày 17/3, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Huế phát hiện phương tiện này đang lưu thông trên đường Hùng Vương (khu vực trung tâm thành phố Huế) nên đã dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế N.T.H. (SN 1972, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định hợp lệ.

Theo cơ quan chức năng, ngày 10/3, xe khách giường nằm nêu trên đã bị Cục Cảnh sát giao thông xử phạt và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cùng tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng.

Nguyên nhân là do chủ xe đã đưa ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông.