Từ 1/3, chủ xe cần lưu ý gì khi đi đăng kiểm ô tô?

Cấp chứng nhận đăng kiểm bản điện tử

Từ ngày 1/3, Cục Đăng kiểm Việt Nam chính thức triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới hình thức điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc.

Việc này được thực hiện theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ.

Từ ngày 1/3, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc sẽ không cấp chứng nhận bản giấy theo mẫu cũ, mà chuyển sang cấp giấy chứng nhận điện tử (Ảnh minh họa: Nhật Minh).

Giấy chứng nhận điện tử là phiên bản số của giấy chứng nhận kiểm định bản giấy hiện nay, có đầy đủ giá trị pháp lý như bản giấy, được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu và tra cứu trực tuyến trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Giấy chứng nhận điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định, thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác; đồng thời tích hợp mã QR liên kết tới bản điện tử của giấy chứng nhận trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam phục vụ công tác kiểm tra, xác thực.

Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in giấy chứng nhận trực tiếp từ phần mềm quản lý và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe (không sử dụng mẫu bản giấy như trước đây).

Việc triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử mang lại nhiều lợi ích, như tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng giấy tờ của phương tiện; hạn chế tình trạng mất, hỏng giấy chứng nhận; tiết kiệm chi phí in ấn hằng năm cho các cơ sở đăng kiểm; ngăn chặn hiệu quả tình trạng sử dụng giấy chứng nhận giả; hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng…

Siết chặt kiểm định khí thải ô tô

Cũng theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg, từ ngày 1/3, cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định khí thải ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác, đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.

Quy trình kiểm tra khí thải đối với ô tô sẽ nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn (Ảnh minh họa: An Huy).

Cụ thể, từ ngày 1/3, áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 1 (tương đương tiêu chuẩn khí thải Euro 1) cho xe sản xuất trước năm 1999; mức 2 áp dụng cho xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016; và mức 3 áp dụng cho xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021.

Riêng xe sản xuất từ năm 2022 trở đi sẽ áp dụng ngay mức 4 và từ năm 2032 sẽ áp dụng mức 5.

Đối với Hà Nội và TPHCM, lộ trình được siết chặt hơn. Xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 hoạt động tại hai thành phố này phải áp dụng mức 4 từ ngày 1/1/2027. Xe sản xuất từ năm 2022 trở đi phải đạt mức 5 từ ngày 1/1/2028.

Đặc biệt, từ ngày 1/1/2029, mọi ô tô lưu thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM bắt buộc phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Mức khí thải (từ mức 1 đến mức 5) đối với ô tô được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

Hoạt động kiểm tra khí thải được thực hiện tại các trung tâm đăng kiểm hoặc cơ sở kiểm định được cấp phép. Các thông số CO, HC (động cơ xăng) và độ khói (động cơ diesel) của xe sẽ được đo theo quy chuẩn QCVN 85:2025. Những xe đạt chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận hoặc tem khí thải để tiếp tục lưu thông.

Những xe không đạt tiêu chuẩn khí thải sẽ bị từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm định. Chủ xe buộc phải mang xe đến đại lý chính hãng hoặc các xưởng sửa chữa để vệ sinh, bảo dưỡng các bộ phận liên quan như hệ thống phun nhiên liệu, cảm biến oxy, bộ xúc tác, bộ lọc hạt (DPF)…

Sau đó, xe phải quay lại trung tâm đăng kiểm để được kiểm tra lại.

Để tránh việc xe không đạt kết quả kiểm định làm phát sinh mất thêm thời gian và chi phí không đáng có, các chủ xe cần chủ động thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định.