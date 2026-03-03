Nguyên nhân lỗi kỹ thuật trong ngày đầu cấp đăng kiểm điện tử ở TPHCM

Trong ngày đầu triển khai kiểm định khí thải ô tô theo quy trình, phương pháp mới, một số trung tâm đăng kiểm tại TPHCM gặp lỗi kỹ thuật khiến nhiều tài xế phải chờ đợi.

Liên quan đến tình trạng này, lãnh đạo Cục Đăng kiểm có thông tin lý giải.

Truy cập tăng đột biến

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết, sáng 2/3, lượng tài xế mang xe đến các trạm đăng kiểm tăng đột biến do tâm lý người dân muốn thực hiện sớm theo quy định mới.

Việc này khiến hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận điện tử bị quá tải, nghẽn kết nối, gây lỗi kỹ thuật. Quá trình đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở đăng kiểm và hệ thống trung tâm bị chậm. Một số chức năng mới như chữ ký số, xác thực mã QR… cũng gặp trục trặc kỹ thuật.

Dù đã hoàn tất đầy đủ công đoạn kiểm định trên dây chuyền, nhiều phương tiện vẫn chưa thể rời khỏi trạm do việc in tem kiểm định và xuất giấy chứng nhận kiểm định điện tử bị chậm.

Xe xếp hàng chờ kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V (Ảnh: A.T.).

Theo ông An, Cục Đăng kiểm đang khẩn trương khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Trước mắt, nhằm tránh để người dân và doanh nghiệp chờ đợi lâu, Cục Đăng kiểm hướng dẫn các cơ sở kiểm định: Trường hợp chưa thực hiện được ký số trên giấy chứng nhận điện tử thì cấp giấy chứng nhận bản giấy và tem kiểm định cho chủ xe.

Khi khắc phục xong lỗi kỹ thuật, các cơ sở đăng kiểm phải cập nhật ngay dữ liệu để bảo đảm hệ thống vận hành đồng bộ, thống nhất.

Quan điểm của nhà chức trách là không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân. Các phương tiện đã hoàn tất kiểm định sẽ được cấp đầy đủ giấy chứng nhận điện tử và tem kiểm định thể hiện mức khí thải của xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch ngay khi hệ thống vận hành ổn định.

“Đến cuối ngày, sự cố đã được xử lý triệt để. Nhiều cơ sở đăng kiểm đã thực hiện việc cấp giấy chứng nhận điện tử thông suốt”, ông An nói.

Cục Đăng kiểm khuyến cáo

Ông Nguyễn Tô An khuyến cáo tài xế nên chủ động theo dõi thông tin từ các cơ sở đăng kiểm để sắp xếp thời gian kiểm định phù hợp. Đối với phương tiện chưa đến hạn kiểm định, chủ xe không nên đưa xe đi đăng kiểm quá sớm, nhằm hạn chế ùn tắc trong những ngày đầu áp dụng quy định mới.

Chủ xe cũng cần bảo dưỡng phương tiện trước khi kiểm định, đặc biệt là hệ thống động cơ và xử lý khí thải; tránh trường hợp “không đạt", phải kiểm định lại.

Ngoài ra, người dân cần phối hợp và tuân thủ hướng dẫn của cơ sở đăng kiểm để quá trình kiểm định diễn ra an toàn, nhanh chóng.

Sáng 2/3, việc lỗi phần mềm khiến nhiều tài xế ở TPHCM phải chờ nhiều giờ mới được kiểm định phương tiện (Ảnh: An Huy).

Ông An cho biết, trước thời điểm triển khai quy định mới, Cục Đăng kiểm đã chủ động nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý kiểm định; tích hợp chức năng cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử có mã QR để xác thực trực tuyến.

Cục cũng yêu cầu các cơ sở đăng kiểm rà soát quy trình, bổ sung thiết bị để đáp ứng đúng phương pháp kiểm tra theo QCVN 85:2025/BNNMT. Lực lượng đăng kiểm viên trên toàn quốc được tập huấn, chạy thử hệ thống nhằm bảo đảm sẵn sàng vận hành.

“Giai đoạn đầu có thể phát sinh một số vướng mắc kỹ thuật. Cục Đăng kiểm đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khắc phục nhanh nhất, bảo đảm hoạt động kiểm định diễn ra thông suốt, đúng quy định”, ông Nguyễn Tô An nhấn mạnh.

Từ ngày 1/3, việc kiểm định khí thải ô tô được thực hiện theo quy trình, phương pháp kiểm tra mới (Ảnh: An Huy).

Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Đăng kiểm 50-07V (phường Bình Tân, TPHCM), hàng chục tài xế đưa ô tô đến kiểm định khí thải theo phương pháp mới. Tuy nhiên, do hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận điện tử gặp lỗi, chủ xe phải chờ đợi nhiều giờ.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm 50-05V trên đường Hồng Hà (phường Tân Sơn Hòa). Theo ghi nhận, trung tâm mở cửa từ sáng sớm, nhưng đến gần trưa mới kiểm định được 2 ô tô, do lỗi phần mềm cấp giấy chứng nhận điện tử. Nhiều tài xế phải đậu xe chờ dưới trời nắng gắt.