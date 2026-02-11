Cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử cho ô tô từ 1/3

Theo văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đã hoàn thiện đầu tư phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin để chính thức triển khai cấp chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.

Theo lộ trình, bắt đầu từ ngày 1/3, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc sẽ thực hiện cấp chứng nhận điện tử.

Trong trường hợp chủ xe có nhu cầu dùng bản giấy, trung tâm đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm và đóng dấu xác nhận. Trên chứng nhận này sẽ thể hiện rõ mức khí thải mà phương tiện đạt được theo quy định mới tại Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Mỗi chứng nhận điện tử sẽ có mã QR liên kết trực tiếp tới bản điện tử lưu trữ trên trang web của Cục Đăng kiểm. Chủ phương tiện cũng có thể tự tra cứu và in ấn giấy chứng nhận này từ hệ thống dữ liệu trực tuyến bất cứ lúc nào.

Các đăng kiểm viên kiểm tra phương tiện (Ảnh: Mạnh Quân).

Hiện tại, dữ liệu kiểm định đã được đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng và chia sẻ với Bộ Công an.

Song để khắc phục tình trạng dữ liệu chưa cập nhật theo thời gian thực, Cục Đăng kiểm đang đề xuất Bộ Xây dựng làm việc với Bộ Công an để chính thức tích hợp dữ liệu chứng nhận điện tử vào ứng dụng định danh quốc gia VNeID và VNeTraffic.

Việc tích hợp này nhằm đảm bảo dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống tạo thuận lợi tối đa cho người dân và lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát phương tiện.

Theo Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc chuyển đổi này mang lại lợi ích kép. Về mặt kinh tế, giải pháp này giúp tiết kiệm chi phí in ấn hàng triệu giấy chứng nhận bản giấy mỗi năm cho các đơn vị đăng kiểm.

Về mặt quản lý, chứng nhận điện tử sẽ loại bỏ hoàn toàn tình trạng sử dụng giấy tờ kiểm định giả. Giúp người dân và doanh nghiệp không còn lo mất, hư hỏng giấy tờ trong quá trình sử dụng.