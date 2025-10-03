Thanh tra chỉ ra sai phạm tại dự án chợ Đầm - Nha Trang

Ngày 3/10, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa công khai kết luận thanh tra chuyên đề về các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp trên địa bàn; trong đó nêu rõ các vi phạm trong quá trình triển khai dự án chợ Đầm - Nha Trang.

Theo kết luận, chợ Đầm tròn Nha Trang được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1972, là tài sản thuộc sở hữu nhà nước do UBND thành phố Nha Trang (nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) quản lý, với diện tích toàn khu hơn 1,8ha.

Chợ Đầm tròn ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Tháng 10/2011, Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án chợ Đầm - Nha Trang.

Thông báo nêu rõ: “Đồng ý với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chọn Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang làm chủ đầu tư dự án nâng cấp chợ Đầm - Nha Trang với quần thể công trình vừa mang tính truyền thống vừa hiện đại, phục vụ đời sống nhân dân trong vùng, đồng thời là điểm nhấn du lịch của thành phố Nha Trang”.

Đến tháng 3/2013, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đồng ý với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), cho phép Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang tiếp tục hoàn thiện thủ tục triển khai dự án Trung tâm thương mại chợ Đầm - Nha Trang.

Thanh tra tỉnh cho biết, trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tháng 8/2013, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang để thực hiện dự án nhưng không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm quy định của Luật Đầu tư năm 2005.

Ngoài ra, chợ Đầm - Nha Trang thuộc danh mục “nâng cấp, mở rộng” theo quyết định năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Tuy nhiên, UBND tỉnh lại cấp giấy chứng nhận đầu tư xây mới Khu trung tâm thương mại chợ Đầm - Nha Trang là trái với quy định.

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, trách nhiệm của những việc làm trên thuộc về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương năm 2013 cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Một số hạng mục như quảng trường, vườn hoa, sân bãi tại dự án chợ Đầm - Nha Trang đến nay vẫn chưa triển khai (Ảnh: Trung Thi).

Về tiến độ, theo giấy phép xây dựng, dự án phải hoàn thành trong giai đoạn 2014-2016. Tuy nhiên, đến năm 2018 mới có một phần dự án được nghiệm thu, trong khi các hạng mục như quảng trường, vườn hoa, sân bãi đến nay vẫn chưa triển khai.

Về nghĩa vụ tài chính với nhà nước, Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang phải nộp gần 85 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới nộp gần 68 tỷ đồng; phần gần 17 tỷ đồng được miễn, giảm do dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là không đúng với quy định của pháp luật.

Do đó, cơ quan thanh tra kiến nghị UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo 751 và Thủ tướng Chính phủ, đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 của Quốc hội, để xử lý việc tiếp tục sử dụng đất, xác định giá đất và thu nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.